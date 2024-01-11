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Сегодня, 12:44

Кафельников оценил результаты жеребьевки Australian Open для российских теннисистов

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» результаты жеребьевки одиночного мужского разряда на Australian Open.

«Удачная ли для наших ребят жеребьевка? Все будет зависеть от игры каждого. Рублев вроде нормально играет, Медведев пропустил первые турниры в году. Никто не знает, что от него ожидать. Посмотрим», — сказал Кафельников «СЭ».

По итогам жеребьевки первого круга Australian Open Даниил Медведев встретится с квалифаером/лаки лузером из квалификации, Андрей Рублев сыграет с Тьяго Сайбот Уайлдом из Бразилии, Александр Шевченко получил в соперники испанца Хауме Муньяра, Карен Хачанов — немца Даниэля Альтмайера, Павел Котов — француза Артура Риндеркнеха, а Роман Сафиуллин — нидерландца Таллона Грикспура.

Australian Open пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне. Действующим победителем турнира является Новак Джокович.

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