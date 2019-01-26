Итальянец Музетти выиграл юниорский Australian Open

Победителем Australian Open в мужском одиночном юниорском разряде стал итальянец Лоренцо Музетти. В финале он обыграл американца Эмилио Наву (4:6, 6:2, 7:6 (14:12)).

Матч продолжался два часа и две минуты. Итальянский теннисист в прошлом году дошел до финала юниорского US Open, где уступил бразильцу Тиагу Сейботу.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Юниоры

Одиночный разряд

Финал

Лоренцо Музетти (Италия, 1) – Эмилио Нава (США, 13)