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Сегодня, 18:58

Тарпищев назвал позитивным выступление российских теннисисток на «Ролан Гаррос»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал позитивным выступление российских теннисисток на «Ролан Гаррос».

Лучшей из представительниц России на турнире стала Дарья Касаткина, которая дошла до полуфинала и проиграла Иге Свентек. В четвертьфинале Касаткина победила другую россиянку, Веронику Кудерметову.

«Считаю, что наши выступили позитивно. Касаткина явно прибавляет — это показал турнир. Подачу надо, конечно, совершенствовать, скорость второй слабовата — именно это не дает ей преимущества над сильными соперницами. А с позиции головы и нервной системы она играла очень хорошо. Выступление Кудерметовой в Париже также надо отметить. Она сыграла хорошо, и полуфинал ей также был по силам. Она по крупицам собирается и прогрессирует», — цитирует ТАСС Тарпищева.

Победителем «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Ига Свентек. Сегодня, 4 июня в финале она обыграла американку Кори Гауфф (6:1, 6:3).

Источник: https://tass.ru/sport/14824073
Теннис
Roland Garros
Шамиль Тарпищев
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