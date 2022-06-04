Тарпищев назвал позитивным выступление российских теннисисток на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал позитивным выступление российских теннисисток на «Ролан Гаррос».

Лучшей из представительниц России на турнире стала Дарья Касаткина, которая дошла до полуфинала и проиграла Иге Свентек. В четвертьфинале Касаткина победила другую россиянку, Веронику Кудерметову.

«Считаю, что наши выступили позитивно. Касаткина явно прибавляет — это показал турнир. Подачу надо, конечно, совершенствовать, скорость второй слабовата — именно это не дает ей преимущества над сильными соперницами. А с позиции головы и нервной системы она играла очень хорошо. Выступление Кудерметовой в Париже также надо отметить. Она сыграла хорошо, и полуфинал ей также был по силам. Она по крупицам собирается и прогрессирует», — цитирует ТАСС Тарпищева.

Победителем «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Ига Свентек. Сегодня, 4 июня в финале она обыграла американку Кори Гауфф (6:1, 6:3).