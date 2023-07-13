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Руне — о поражении от Алькараса: «Чувствовал себя не очень. Старался биться до конца»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса (6:7(3:7), 4:6, 4:6) в четвертьфинале Уимблдона.

«Конечно, я немного разочарован. По ходу матча чувствовал себя не очень, но постарался не разочаровать зрителей. Старался биться до конца. Чувствовал себя не так, как в другие дни. Но это все часть тенниса. Нужно было постараться и посмотреть, будет ли у меня шанс. Не всегда просыпаешься в отличном состоянии. В итоге мне не хватало энергии. Иногда проводишь много матчей, и появляется такое ощущение. В Париже в прошлом году было так же, но там все хорошо кончилось», — сказал Руне на пресс-конференции.

Алькарас в полуфинале Уимблдона сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Счет в личных встречах 1-1.

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Хольгер Руне
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