Самсонова и Вавассори разгромно проиграли во втором круге «Ролан Гаррос» в миксте
Российская теннисистка Людмила Самсонова и итальянец Андреа Вавассори не смогли выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции-2024 в смешанном разряде.
В матче второго круга они проиграли представительнице Тайваня Си Сувэй и Яну Зелински из Польши со счетом 0:6, 3:6. Встреча продолжалась 54 минуты.
В 1/4 финала Сувэй и Зелински сыграют против австралийского дуэта Эллен Перес — Мэттью Эбден.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Микст
Парный разряд
Второй круг
Си Сувэй/Ян Зелински (Тайвань/Польша, 7) — Людмила Самсонова/Андреа Вавассори (Россия/Италия) — 6:0, 6:3
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