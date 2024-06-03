Самсонова и Вавассори разгромно проиграли во втором круге «Ролан Гаррос» в миксте

Российская теннисистка Людмила Самсонова и итальянец Андреа Вавассори не смогли выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции-2024 в смешанном разряде.

В матче второго круга они проиграли представительнице Тайваня Си Сувэй и Яну Зелински из Польши со счетом 0:6, 3:6. Встреча продолжалась 54 минуты.

В 1/4 финала Сувэй и Зелински сыграют против австралийского дуэта Эллен Перес — Мэттью Эбден.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Микст

Парный разряд

Второй круг

Си Сувэй/Ян Зелински (Тайвань/Польша, 7) — Людмила Самсонова/Андреа Вавассори (Россия/Италия) — 6:0, 6:3