Мирра Андреева: «Когда болельщики скандировали «Варвара! Варвара!», я представляла, что они кричат мое имя»

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась впечатлениями от матча против представительницы Франции Варвары Грачевой в четвертом круге Открытого чемпионата Франции-2024.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу россиянки.

Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в возрасте 17 лет и 27 дней. Она превзошла достижение Марии Шараповой, которая в 2004 году достигла пятого круга «мэйджора» в Париже в возрасте 17 лет и 35 дней.

«Играть против подруги, которую ты хорошо знаешь, — это всегда тяжело. Я понимала, что будет трудно не только в плане игры, но и психологически. Я готовилась ко всему. Было тяжело играть против французских болельщиков. Но я умею использовать поддержку в адрес соперницы для себя. Когда против меня жестко болеют, я использую это, чтобы взбодриться. Когда они скандировали «Варвара! Варвара!», я представляла, что они кричат мое имя, и это помогало», — сказала Андреева в интервью на корте.

После комментария российской спортсменки зрители начали скандировать ее имя.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции россиянка сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.