Рыбакина обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана в матче четвертого круга «Ролан Гаррос» — 4:6, 3:6.

Встреча длилась 1 час 11 минут. Рыбакина пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. У Свитолиной — пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трех.

В следующем раунде Рыбакина сыграет с победительницей пары Элина Аванесян (Россия) — Ясмин Паолини (Италия, 12).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Элина Свитолина (Украина, 15) — 6:3, 6:3