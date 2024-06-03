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Сегодня, 13:31

Рыбакина обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана в матче четвертого круга «Ролан Гаррос» — 4:6, 3:6.

Встреча длилась 1 час 11 минут. Рыбакина пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. У Свитолиной — пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трех.

В следующем раунде Рыбакина сыграет с победительницей пары Элина Аванесян (Россия) — Ясмин Паолини (Италия, 12).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Элина Свитолина (Украина, 15) — 6:3, 6:3

Елена Рыбакина
Элина Свитолина
2
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