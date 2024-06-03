Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:50

Соболенко стала четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос»

Владислав Корегин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press

Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила американку Эмму Наварро в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:2, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 11 минут. На счету второй ракетки мира 7 подач навылет, ни одной допущенной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Ее соперница, занимающая 24-е место в рейтинге WTA, оформила 4 эйса, допустила 2 двойные и не заработала ни одного брейка в матче.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Соболенко сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Варвара Грачева (Франция).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Эмма Наварро (США, 22) — 6:2, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/35/
Теннис
Ролан Гаррос
Арина Соболенко
0
Читайте также
Чехия попала в группу Евро-2024 с Португалией, Турцией и Грузией
13 российских фигуристов сменили сборную за прошедший месяц
Несколько человек погибли в результате атаки Израиля на окрестности Алеппо
Кержаков всех удивил, карнавал на столе и тотальное безумие. Что произошло в раздевалке «Зенита» после победы в Кубке России
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Италии рассказали о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов
Популярное видео
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
«Ролан Гаррос» 2024, расписание и результаты 3 июня: Де Минаур — Медведев, Грачева — Андреева и другие матчи
Аванесян проиграла Паолини, матчи Медведева и Мирры Андреевой. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Аванесян проиграла Паолини и не смогла выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева — Варвара Грачева: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»
Рыбакина обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Даниил Медведев — Алекс Де Минаур: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аванесян проиграла Паолини и не смогла выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

«Ролан Гаррос» 2024, расписание и результаты 3 июня: Де Минаур — Медведев, Грачева — Андреева и другие матчи

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости