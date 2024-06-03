Соболенко стала четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила американку Эмму Наварро в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:2, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 11 минут. На счету второй ракетки мира 7 подач навылет, ни одной допущенной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Ее соперница, занимающая 24-е место в рейтинге WTA, оформила 4 эйса, допустила 2 двойные и не заработала ни одного брейка в матче.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Соболенко сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Варвара Грачева (Франция).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Эмма Наварро (США, 22) — 6:2, 6:3