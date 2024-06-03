Де Минаур — о победе над Медведевым: «Матчи против Даниила — это всегда тактический бой»

Австралийский теннисист Алекс де Минаур прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в четвертом круге Открытого чемпионата Франции-2024.

«Матч против Даниила — это всегда тактический бой, потому что мы оба очень хорошо обороняемся. Знал, что должен изменить темп, и я это сделал. Я очень рад победе. Я не наделся выйти в четвертьфинал, потому что в последние годы не очень хорошо играл на грунте», — приводит слова де Минаура официальный сайт «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале австралиец встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 13).