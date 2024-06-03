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Медведев — о поражении от де Минаура: «Уровень Алекса был выше моего»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от австралийца Алекса де Минаура в четвертом круге Открытого чемпионата Франции-2024.

Россиянин уступил 25-летнему сопернику в четырех сетах — 6:4, 2:6, 1:6, 3:6. Игра продолжалась 2 часа 46 минут.

«Уровень Алекса был выше моего, это началось с 2:1 в первом сете. После моего брейка я выиграл одно очко на его подаче, а на моей были страшные геймы. Я старался, боролся, но он находил решение каждому моему удару и ответу», — цитирует Медведева «Чемпионат».

В четвертьфинале де Минаур встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 13).

Источник: «Чемпионат»
Теннис
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
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