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Сегодня, 19:31

Соболенко — о разгромном поражении Потаповой от Свентек: «Мне было жаль Анастасию»

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на то, что первая ракетка мира Ига Свентек за 40 минут разгромила россиянку Анастасию Потапову с двумя «баранками» в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

«Я смотрела этот матч и думала: «Вау, это совсем другой уровень». И мне было жаль Анастасию, потому что Ига была слишком хороша. Я сдерживала желание постараться сделать то же самое, потому что, как вы знаете, от этого можно сойти с ума. Я подумала: «Окей, Арина, сосредоточься на себе. Ты не должна пытаться ее превзойти. Все нормально. Это ее мир с этими баранками. Оставь это ей. Будь добрее к своим соперницам (смеется)», — сказала Соболенко.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 Свентек сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой, которая в матче четвертого круга победила Ольгу Данилович из Сербии.

Женская часть «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 8 июня.

Источник: https://www.essentiallysports.com/wta-tennis-news-french-open-2024-aryna-sabalenka-showers-sympathy-on-iga-swiateks-russian-opponent-after-crazy-dominance-by-the-pole/
Теннис
Ролан Гаррос
Арина Соболенко
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