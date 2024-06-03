Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:00

Мирра Андреева — Варвара Грачева: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Андреева сыграет с Грачевой в 1/8 финала «Ролан Гаррос» 3 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Россиянка Мирра Андреева и представительница Франции Варвара Грачева скрестят ракетки в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции в понедельник, 3 июня. Игра пройдет на корте имени Сюзанн Ленглен в теннисном центре Roland Garros в Париже (Франция). Матч начнется после 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня «Ролан Гаррос». На территории России легальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию игры Андреева — Грачева можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

В истории очных противостояний соперницы ранее не встречались.

Выход в четвертый круг «мэйджора» в Париже — стал лучшим результатом 17-летней россиянки на «Ролан Гаррос». В прошлом году она вылетела в третьем круге.

Главный корт Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
Ролан Гаррос
Варвара Грачева
Мирра Андреева
0
Читайте также
«Зенит» обыграл «Балтику» в суперфинале Кубка России
Абаскаль впервые прокомментировал увольнение из «Спартака»
Несколько человек погибли в результате атаки Израиля на окрестности Алеппо
Безумный Макдэвид выбил Дадонова и затащил «Ойлерз» в финал КС! Что произошло после матча «Эдмонтон» - «Даллас»
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Италии рассказали о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов
Популярное видео
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
«Ролан Гаррос» 2024, расписание и результаты 3 июня: Де Минаур — Медведев, Грачева — Андреева и другие матчи
Аванесян проиграла Паолини, матчи Медведева и Мирры Андреевой. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Аванесян проиграла Паолини и не смогла выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Рыбакина обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Даниил Медведев — Алекс Де Минаур: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»
Элина Свитолина — Елена Рыбакина: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рыбакина обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Аванесян проиграла Паолини и не смогла выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости