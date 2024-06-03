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Сегодня, 17:44

Ольховский — о вылете Медведева с «Ролан Гаррос»: «Уже в третьем сете Даня казался уставшим, не было видно запала»

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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» поражение Даниила Медведева в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» с Алексом Де Минауром из Австралии.

28-летний россиянин уступил своему сопернику со счетом 6:4, 2:6, 1:6, 3:6.

«Де Минаур оставил хорошее впечатление своей неторопливостью, размеренностью и грамотными действиями. Медведев пытался играть в своем стиле, от обороны, но сегодня это не сработало. Уже в третьем сете Даня казался уставшим, не было видно запала. И в четвертом ситуация особо не изменилась. После проигранной подачи он снова задвигался, но в середине и концовке сета Де Минаур снова оказался сильнее», — сказал Ользовский «СЭ».

Мирра Андреева, Даниил Медведев, Элина Аванесян. Медведев в четырех сетах проиграл де Минауру, Мирра Андреева против Грачевой. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 Де Минаур сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 13).

(Денис Сафронов)

Теннис
Ролан Гаррос
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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