В пятницу, 14 июля, россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса в 1/2 финала турнира «Большого шлема» Уимблдон. Матч пройдет на Центральном корте и начнется не ранее 17:00 (мск).

Эта будет третья очная встреча теннисистов. До этого Медведев и Алькарас встречались дважды. В 2021 году на Уимблдоне на стадии 1/32 финала сильнее оказался россиянин. В 2023 году в финале «мастерса» в Индиан-Уэллсе победу на харде одержал уже испанец. И Алькарас, и Медведев впервые в карьере вышли в полуфинал Уимблдона.

«Он очень высокий. Сейчас отлично играет на траве, в целом проводит прекрасный сезон. Я проиграл ему наш первый матч — здесь, на траве. Так что нужно сделать выводы. По-моему, сейчас я играю здорово, очень уверен в себе. Так что будет очень хороший матч. Я получу удовольствие», — заявил испанец о своем сопернике на пресс-конференции.

«В Алькарасе меня впечатляет мощь. Когда ему было 17 — не так уж давно, — он был куда менее зрелым, много ошибался. Все видели, что он потрясающий, но всем было интересно, сможет ли он меньше ошибаться, демонстрируя ту же мощь. И он довольно быстро этого добился. Это потрясающе. Если дать ему один мягкий мяч, могут возникнуть проблемы. Даже против Новака, Энди и Рафы ты чувствуешь, что у тебя будут шансы. А Карлос может забить одним ударом. Одного жесткого удара ему бывает достаточно», — отметил Медведев.

Медведев против Алькараса. Кто фаворит в полуфинале Уимблдона?