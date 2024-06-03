Селиваненко — о вылете Медведева с «Ролан Гаррос»: «Сегодня был не день Даниила»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Даниила Медведева от Алекса де Минаура в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» .

В понедельник, 3 июня, 28-летний россиянин уступил представителю Австралии со счетом 6:4, 2:6, 1:6, 3:6.

«Прежде всего, надо отметить великолепную игру Алекса, которому удавалось практически все. Сегодня был не день Даниила. Победил тот, кто лучше сыграл», — сказал Селиваненко «СЭ».

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 де Минаур сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 13).