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Сегодня, 14:05

Аванесян проиграла Паолини и не смогла выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Владислав Корегин
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Элина Аванесян.
Фото Reuters

Российская теннисистка Элина Аванесян потерпела поражение от представительницы Италии Ясмин Паолини в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:4, 0:6, 1:6.

Игра продолжалась 1 час 56 минут. На счету россиянки, занимающей 70-е место в рейтинге WTA, ни одной подачи навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Ее соперница не оформила ни одного эйса, допустила 3 двойные и реализовала 8 брейков из 17.

В четвертьфинале турнира Паолини сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ясмин Паолини (Италия, 12) — Элина Аванесян (Россия) — 4:6, 6:0, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/35/
Теннис
Ролан Гаррос
Элина Аванесян
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