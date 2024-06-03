Аванесян проиграла Паолини и не смогла выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Элина Аванесян потерпела поражение от представительницы Италии Ясмин Паолини в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:4, 0:6, 1:6.

Игра продолжалась 1 час 56 минут. На счету россиянки, занимающей 70-е место в рейтинге WTA, ни одной подачи навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Ее соперница не оформила ни одного эйса, допустила 3 двойные и реализовала 8 брейков из 17.

В четвертьфинале турнира Паолини сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ясмин Паолини (Италия, 12) — Элина Аванесян (Россия) — 4:6, 6:0, 6:1