«Ролан Гаррос» 2024, расписание и результаты 3 июня: Де Минаур — Медведев, Грачева — Андреева и другие
В понедельник, 3 июня в четвертом круге Открытого чемпионата Франции свои матчи проведут россияне Даниил Медведев, Элина Аванесян и Мирра Андреева.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины, одиночный разряд, четвертый круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 11) — Даниил Медведев (Россия, 5) — начало в 13.30 (мск)
Новак Джокович (Сербия, 1) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 23) — не ранее 17.00
Тэйлор Фритц (США, 12) — Каспер Рууд (Норвегия, 7) — не ранее 17.00
Александр Зверев (Германия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 13) — не ранее 21.15
Женщины, одиночный разряд, четвертый круг
Элина Аванесян (Россия) — Ясмин Паолини (Италия, 12) — 12.00
Элина Свитолина (Украина, 15) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 12.00
Эмма Наварро (США, 22) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — не ранее 13.30
Варвара Грачева (Франция) — Мирра Андреева (Россия) — не ранее 15.30
Ролан Гаррос 2024: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр