Халеп снялась с Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп объявила о том, что не примет участия в Уимблдоне. По ее словам, она пока не восстановилась от травмы.

«С большой грустью объявляю о своем снятии с Уимблдона, так как я еще не полностью восстановилась после травма икры», — написала Халеп в Instagram.

Напомним, Халеп получила травму левой ноги во время матча второго круга на турнире в Риме (Италия) против немки Ангелик Кербер.

29-летняя теннисистка выиграла Уимблдон в 2019 году. Турнир пройдет с 28 июня по 11 июля.