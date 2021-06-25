Медведев, Рублев и Карацев узнали соперников на Уимблдоне

В Лондоне состоялась жеребьевка Уимблдона в мужском одиночном разряде. Стали известны соперники российских теннисистов Даниила Медведева, Андрея Рублева, Карена Хачанова и Аслана Карацева по первому кругу.

Медведев сыграет с немцем Ян-Леннардом Штруффом, Рублев сразится с аргентинцем Федерико Дельбонисом, Хачанов — с американцем Маккензи Макдональдом, а Карацев — с французом Жереми Шарди.

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович начнет турнир матчем с британцем Джеком Дрэйпером.

Грек Стефанос Циципас встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, швейцарец Роджер Федерер — с французом Адрианом Маннарино, британец Энди Маррей — с Николозом Басилашвили из Грузии, а немец Александр Зверев — с голландцем Таллоном Грикспором.

Напомним, что 2019 году Уимблдон выиграл Джокович. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Соревнования пройдут в Лондоне на травяном покрытии с 28 июня по 11 июля. Призовой фонд турнира составляет более 40 миллионов евро.