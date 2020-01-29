Халеп разгромила Контавейт и вышла в полуфинал Australian Open

Румынка Симона Халеп в четвертьфинале Australian Open разгромила эстонку Анетт Контавейт — 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 54 минуты.

За право выйти в финал Халеп сразится с победительницей пары Гарбинье Мугуруса (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Симона Халеп (Румыния, 4) — Анетт Контавейт (Эстония, 28) — 6:1, 6:1