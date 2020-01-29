Халеп разгромила Контавейт и вышла в полуфинал Australian Open
04:22
Румынка Симона Халеп в четвертьфинале Australian Open разгромила эстонку Анетт Контавейт — 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 54 минуты.
За право выйти в финал Халеп сразится с победительницей пары Гарбинье Мугуруса (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Симона Халеп (Румыния, 4) — Анетт Контавейт (Эстония, 28) — 6:1, 6:1
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