Хачанов проиграл в первом круге US Open

Россиянин Карен Хачанов не смог выйти во второй круг турнира US Open. В пяти сетах он уступил канадцу Вашеку Поспишилу.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Вашек Поспишил (Канада) — Карен Хачанов (Россия) — 4:6, 7:5, 7:5, 4:6, 6:3

Томас Фаббиано (Италия) — Доминик Тим (Австрия, 4) — 6:4, 3:6, 6:3, 6:2

Пабло Андухар (Испания) — Кайл Эдмунд (Великобритания, 30) — 3:6, 7:6(7:1), 7:5, 5:7, 6:2

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:4, 6:4, 6:2