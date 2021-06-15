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Горан Иванишевич уверен, что Джокович сможет собрать календарный «Большой шлем»

17:24
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Тренер первой ракетки мира Новака Джоковича Горан Иванишевич считает, что только серба в силах собрать календарный «Большой шлем».

«Он сможет, точнее — он должен, — цитирует Tennismajors Иваншевича. — Новак знает свои цели. В среду мы едем на Майорку, после чего полетим в Лондон. Этот титул (Roland Garros) еще больше его замотивирует. Я всегда говорил, что только Джокович сможет собрать календарный «Большой шлем» — случится это или нет, известно только богу, но только Новаку это по зубам».

В воскресенье, 13 июня, Джокович в финале Открытого чемпионата Франции Стефаноса Циципаса. Встреча длилась более четырех часов и завершилась со счетом 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 в пользу первой ракетки мира.

Дополнительная информация:

https://www.tennismajors.com/roland-garros-news/never-seen-nadal-so-powerless-coach-ivanisevic-on-djokovic-roland-garros-win-419047.html

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