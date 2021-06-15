Горан Иванишевич: «Циципас мой любимец из всех молодых игроков»

Тренер первой ракетки мира серба Новака Джоковича Горан Иванишевич оценил игру Стафаноса Циципаса, с которым серб встречался в финальном матче Roland Garros.

«Мы знали, что Циципаса будет очень сложно победить — цитирует Tennismajors Иваншевича. — Я имею в виду, что он играет в какой-то потрясающий теннис. Он молод и здоров — полноценный игрок. Его подача очень хороша, он феноменально перемещается по площадке, а его удар справа превосходен. Он значительно улучшил и свой удар слева, и не стесняется, когда дело доходит до атак у сетки. Он мой любимец из всех молодых игроков».

В воскресенье, 13 июня, Джокович в финале Открытого чемпионата Франции Стефаноса Циципаса. Встреча длилась более четырех часов и завершилась со счетом 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 в пользу первой ракетки мира.