Горан Иванишевич: «Циципас мой любимец из всех молодых игроков»
Тренер первой ракетки мира серба Новака Джоковича Горан Иванишевич оценил игру Стафаноса Циципаса, с которым серб встречался в финальном матче Roland Garros.
«Мы знали, что Циципаса будет очень сложно победить — цитирует Tennismajors Иваншевича. — Я имею в виду, что он играет в какой-то потрясающий теннис. Он молод и здоров — полноценный игрок. Его подача очень хороша, он феноменально перемещается по площадке, а его удар справа превосходен. Он значительно улучшил и свой удар слева, и не стесняется, когда дело доходит до атак у сетки. Он мой любимец из всех молодых игроков».
В воскресенье, 13 июня, Джокович в финале Открытого чемпионата Франции Стефаноса Циципаса. Встреча длилась более четырех часов и завершилась со счетом 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 в пользу первой ракетки мира.
Дополнительная информация:
https://www.tennismajors.com/roland-garros-news/never-seen-nadal-so-powerless-coach-ivanisevic-on-djokovic-roland-garros-win-419047.html
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