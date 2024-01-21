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Сегодня, 05:20

Гауфф вышла в четвертьфинал Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Американская теннисистка Коко Гауфф в 1/8 финала Australian Open обыграла Магдалену Фрех из Польши со счетом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. На счету 19-летней американки эйс, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В четвертьфинале Гауфф встретится с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Мария Тимофеева (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Коко Гауфф (США, 4) — Магдалена Фрех (Польша) — 6:1, 6:2

Australian Open
Кори Гауфф
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