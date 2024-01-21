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Хачанов — Синнер: время начала и где смотреть трансляцию матча Australian Open

Матч Australian Open Хачанов — Синнер начнется в 08:00 21 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с итальянцем Янником Синнером в 1/8 финала Australian Open в воскресенье, 21 января. Начало — ориентировочно в 08:00 (по московскому времени).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня на Australian Open.

В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

22-летний Синнер — победитель десяти турниров ATP, в том числе девяти хардовых. Янник является 4-й ракеткой мира.

27-летний Хачанов на уровне ATP выиграл пять титулов в одиночном разряде, все из них — на харде. В нынешнем сезоне Карен выступил на турнире в Гонконге, где уступил в первом же матче.

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости

Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
Янник Синнер
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