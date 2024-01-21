Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с итальянцем Янником Синнером в 1/8 финала Australian Open в воскресенье, 21 января. Начало — ориентировочно в 08:00 (по московскому времени).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня на Australian Open.

В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).