Петрова объяснила, почему Рублев проиграл Чиличу в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Теннисистка Надежда Петрова прокомментировала поражение Андрея Рублева в 1/4 финала «Ролан Гаррос» от Марина Чилича.

«Очень обидно, что Рублев не прошел в полуфинал «Большого шлема». Мог воспользоваться шансом, поскольку Чилич не совсем игрок грунта, ему больше подходят быстрые покрытия, он побеждал на US Open. Может быть, именно этого опыта выступления в финальной стадии турнира и не хватило Андрею. Чилич больше верил в свои силы и в то, что он сможет выиграть матч. Думаю, именно за счет этого он сумел в решающий момент оказаться сильнее Рублева», — приводит слова Петровой RT.

В 1/4 финала «Ролан Гаррос» Рублев проиграл Марину Чиличу со счетом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10).