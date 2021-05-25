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Гасанова вышла во второй раунд квалификации Roland Garros

19:14
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Российская теннисистка Анастасия Гасанова пробилась во второй раунд квалификации Roland Garros в женском одиночном разряде.

В первом раунде россиянка обыграла представительницу Австралии Оливию Гадеки (4:6, 6:0, 6:1). Матч продолжался один час и 42 минуты.

Следующей соперницей Гасановой станет победительница пары Кристи Ак (США) — Кок Вандевеге (США).

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