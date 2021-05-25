Гасанова вышла во второй раунд квалификации Roland Garros
19:14
Российская теннисистка Анастасия Гасанова пробилась во второй раунд квалификации Roland Garros в женском одиночном разряде.
В первом раунде россиянка обыграла представительницу Австралии Оливию Гадеки (4:6, 6:0, 6:1). Матч продолжался один час и 42 минуты.
Следующей соперницей Гасановой станет победительница пары Кристи Ак (США) — Кок Вандевеге (США).
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