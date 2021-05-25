Вихлянцева проиграла Томовой в квалификации Roland Garros
18:51
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прекратила борьбу на Roland Garros в женском одиночном разряде.
В первом раунде квалификации россиянку обыграла болгарская теннисистка Виктория Томова (6:3, 6:4). Матч продолжался один час и 28 минут.
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