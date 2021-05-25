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Вихлянцева проиграла Томовой в квалификации Roland Garros

18:51
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прекратила борьбу на Roland Garros в женском одиночном разряде.

В первом раунде квалификации россиянку обыграла болгарская теннисистка Виктория Томова (6:3, 6:4). Матч продолжался один час и 28 минут.

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