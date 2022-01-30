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Сегодня, 09:11

Матч Барти — Коллинс стал самым просматриваемым женским финалом Australian Open

Финал Australian Open Барти — Коллинс побил рекорд телевизионных рейтингов
Карен Саркисян
Корреспондент

Финал Australian Open между Эшли Барти и Даниэль Коллинс (6:3, 7:6) побил рекорд телевизионных рейтингов в Австралии, сообщает The Age.

По информации источника, аудитория матча составила 4,261 миллиона зрителей, средняя по стране — 3,577 миллиона. По данным бродкастера Nine, встреча стала самым просматриваемым женским финалом в истории.

Игру смотрели чуть больше трех миллионов зрителей из пяти крупных городов Австралии. При этом средняя аудитория церемонии награждения (2,838 миллиона) среди зрителей была выше, чем у самого матча.

Также рекордные рейтинги были у финальной встречи мужского парного разряда между австралийскими теннисистами Ником Кирьосом и Танаси Коккинакисом и их соотечественниками Мэттью Эбдена и Максом Перселла (7:5, 6:4).

По данным Nine, аудитория игры составила 3,154 миллиона человек, средняя по стране — 2,297 миллиона человек. Это самые высокие показатели для мужского парного финала в истории.

Напомним, что сегодня, 30 января, состоится мужской финал Australian Open, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

Источник: https://www.theage.com.au/sport/tennis/barty-breaks-tv-ratings-records-in-drought-ending-australian-open-win-20220130-p59sb9.html
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