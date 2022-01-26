В среду Медведев проведет матч 1/4 финала Australian Open с Оже-Альяссимом

В среду, 26 января, российский теннисист Даниил Медведев проведет матч 1/4 финала Australian Open-2022. Соперник — Феликс Оже-Альяссим (Канада). Начало — не ранее 11.30 по московскому времени.

В первом круге Медведев победил швейцарца Анри Лааксонена со счетом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3). Во втором круге россиянин обыграл австралийца Ника Кирьоса (7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2), в третьем круге — Ботика Ван де Зандсюлпа из Нидерландов (6:4, 6:4, 6:2), а в четвертом круге — Максима Кресси из США (6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5)

За матчем Оже-Альяссим — Медведев можно будет следить на сайте «СЭ». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на сайте Eurosport.

Открытый чемпионат Австралии по теннису стартовал 17 января и продлится до 30 января.

Игры Australian Open проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.