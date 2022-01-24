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24 января, 23:55

Australian Open: Барти — Пегула и другие. Расписание и результаты 25 января

Расписание и результаты девятого игрового дня Australian Open
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Эшли Барти.
Фото Reuters
Расписание и все результаты восьмого игрового дня Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).

Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.

Australian Open-2022: основная информация о турнире по теннису в Мельбурне

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

06:00. Денис Шаповалов (Канада, 14) — Рафаэль Надаль (Испания, 6)

12:30. Гаэль Монфис (Франция, 17) — Маттео Берреттини (Италия, 7)

03:00. Дэниэлл Коллинз (США, 27) — Ализе Корне (Франция)

04:30. Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — Мэдисон Кис (США)

11:00. Эшли Барти (Австралия, 1) — Джессика Пегула (США, 21)

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