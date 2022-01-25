Медведеву достался удобный соперник в четвертьфинале Australian Open. Не помешает ли ему травма ягодицы?

В двух последних матчах Даниил уничтожил Феликса Оже-Альяссима.

Australian Open-2022

Мужской одиночный разряд. Четвертьфиналы

25 января

Рафаэль Надаль (6) — Денис Шаповалов (14) — 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3

Гаэль Монфис (17) — Маттео Берреттини (7)

26 января

Даниил Медведев (2) — Феликс Оже-Альяссим (9)

Янник Синнер (11) — Стефанос Циципас (4)

Соперником Даниила Медведева по четвертьфиналу Australian Open стал 21-летний Феликс Оже-Альяссим. Первая ракетка Канады в четвертом круге обыграл обидчика Андрея Рублева Марина Чилича. По ходу встречи хорват просил судью измерить сетку, после чего уверенно выиграл первую партию. Однако затем у Оже-Альяссима наконец-то прорезалась мощная первая подача, и в оставшихся трех сетах он сломил сопротивление опытного соперника. В том числе выиграв два тай-брейка. Это позволило Феликсу выйти в 1/4 финала на третьем турнире «Большого шлема» подряд. Хотя до Уимблдона-2021 он никогда не добирался до этой стадии.

Медведев почти лучший в мире

— Я впервые обыграл Марина — к тому же в такой важный момент, после проигрыша первой партии, — отметил после игры Оже-Альяссим. — Это добавляет мне веры в себя. После матча я сказал Чиличу, что он ведет себя и играет по-чемпионски. Он проверил мой уровень и заставил меня заслужить победу. Я очень доволен, что прошел дальше. К тому же у меня осталось еще много сил.

Медведев и Оже-Альяссим сражались две недели назад. В полуфинале ATP Cup россиянин отдал канадцу всего четыре гейма. А во второй партии Феликс впервые с ноября 2020 года проиграл партию под ноль (кстати, полтора года назад баранку ему повесил Марин Чилич). Правда, в паре Оже-Альяссим и Денис Шаповалов обыграли Медведева и Романа Сафиуллина, пробившись в финал командного турнира, а впоследствии и взяв титул.

До Австралии Даниил сбольшим трудом прошел Феликса на «Мастерсе» — 2018 вТоронто (юный канадец тогда стоял вовторой сотне рейтинга), а впрошлом году довольно легко одолел канадца вполуфиналеUS Open (6:4, 7:5, 6:2).

— Первый раз мы играли очень давно, когда оба были совершенно другими игроками, — отметил Феликс. — А последние пару матчей прошли так, что мне явно нужно что-то менять. Мне нужно, во-первых, хорошо сыграть на приеме, а во-вторых — бороться изо всех сил. Я могу добавлять какие-то элементы в игру, но нужно учитывать, что сейчас Медведев почти лучший в мире. У меня появятся шансы выиграть, только если я буду демонстрировать отличную игру.

Травма или легкое повреждение?

На руку канадцу может сыграть повреждение Медведева. В матче четвертого круга с Максимом Кресси россиянин был вынужден взять медицинский перерыв.

— Что касается его медицинской паузы, тренеры мне передали, что вроде все хорошо с самочувствием, ничего сложного нет, — заявил «СЭ» Шамиль Тарпищев.

Сам Медведев признался, что если боли в ягодице продолжат его беспокоить, то на матч с Оже-Альяссимом он выйдет на обезболивающих.

— На самом деле, с Кресси много пришлось бегать вперед, — сказал Медведев в интервью YouTube-каналу Eurosport. — То есть после приемов, когда он укорачивал слета. Поэтому чуть заболела ягодица, у него было потом тоже самое, что смешно. Я, когда увидел, подумал: «У него что тоже самое, что ли?» На самом деле, ничего серьезного. Дня отдыха достаточно, чтобы такие вещи немного залечить. Но если будет чуть-чуть побаливать, то приму обезболивающее.

Еще одна интрига встречи — состоится ли матч четвертьфинала самого высокого «сеяного» в мужской сетке и чемпиона последнего турнира «Большого шлема» на центральном корте. Пока организаторы Australian Open не удостаивали Медведева такой привилегии.

— Я вообще не знаю, что мне нужно сделать, чтобы меня поставили на центральный корт, — подчеркнул россиянин после победы над Кресси. — С Максимом на Арене Рода Лэйвера играть было бы легче — там больше места. И на «Уимблдоне», кстати, то же самое. Я там не играл на Центральном корте — если не считать пятого сета, который туда перенесли из-за дождя, с корта №2.

Говоря про Оже-Альяссима Медведев отметил стремительный прогресс в игре канадца, подчеркнув, что его ждет самый сложный матч на Australian Open-2022. Отметим, что победитель этой пары в полуфинале встретится со Стефаносом Циципасом или Яннником Синнером. Первым же полуфиналистом турнира стал Рафаэль Надаль, в пяти сетах обыгравший Дениса Шаповалова. Соперником Рафы станет Маттео Берреттини или Гаэль Монфис. 35-летний испанец теоретически может установить на этом турнире вечный рекорд, выиграв 21-й титул «Большого шлема».

Медведев сыграет свой шестой четвертьфинал на турнирах «Большого шлема». И второй подряд на Australian Open. В прошлом году он легко преодолел эту стадию в Мельбурне, переиграв в трех сетах Андрея Рублева.