Федерер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
15:24
Швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв венгра Мартона Фучовича — 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.
За право выйти в полуфинал Федерер сразится с американцем Теннисом Сандгреном.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Мартон Фучович (Венгрия) — 4:6, 6:1, 6:2, 6:2
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