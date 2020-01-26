Швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв венгра Мартона Фучовича — 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.

За право выйти в полуфинал Федерер сразится с американцем Теннисом Сандгреном.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Мартон Фучович (Венгрия) — 4:6, 6:1, 6:2, 6:2