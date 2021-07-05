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Федерер победил Сонего в четвертом раунде Уимблдона и может сыграть с Медведевым

22:11
Роджер Федерер. Фото Reuters
Роджер Федерер. Фото Reuters
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил итальянца Лоренцо Сонего (7:5, 6:4, 6:2) в четвертом раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 11 минут. В четвертьфинале Федерер сыграет с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша) — Даниил Медведев. Этот матч сегодня был прерван при счете 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 4:3 из-за дождя. Он будет доигран завтра.

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