Федерер победил Сонего в четвертом раунде Уимблдона и может сыграть с Медведевым

Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил итальянца Лоренцо Сонего (7:5, 6:4, 6:2) в четвертом раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 11 минут. В четвертьфинале Федерер сыграет с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша) — Даниил Медведев. Этот матч сегодня был прерван при счете 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 4:3 из-за дождя. Он будет доигран завтра.