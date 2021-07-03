Тарпищев: «На Уимблдоне Павлюченкова играла неплохо»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова играла неплохо на Уимблдонском турнире, но ей недоставало надежности.

В субботу Павлюченкова в третьем круге проиграла чешке Каролине Муховой и покинула турнир.

«Несмотря на вылет, Павлюченкова играла неплохо. Не было должной надежности, конечно, но тактически играла нормально, — цитирует ТАСС Тарпищева. — Ничего страшного в ее вылете нет, просто пик формы она прошла. Надо перезарядиться перед Олимпиадой, до которой остается совсем немного времени».