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Тарпищев: «На Уимблдоне Павлюченкова играла неплохо»

20:42
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова играла неплохо на Уимблдонском турнире, но ей недоставало надежности.

В субботу Павлюченкова в третьем круге проиграла чешке Каролине Муховой и покинула турнир.

«Несмотря на вылет, Павлюченкова играла неплохо. Не было должной надежности, конечно, но тактически играла нормально, — цитирует ТАСС Тарпищева. — Ничего страшного в ее вылете нет, просто пик формы она прошла. Надо перезарядиться перед Олимпиадой, до которой остается совсем немного времени».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11816951

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