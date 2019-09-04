Евгений Кафельников: «Медведеву надо предоставившимся шансом пользоваться и титул брать»
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Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поздравил Даниила Медведева в выходом в 1/2 финала US Open. Во вторник россиянин обыграл Стэна Вавринку.
«Молодец Даниил! Заслуженный полуфинал US Open. Надо предоставившимся шансом пользоваться и титул брать», — написал Кафельников.
Молодец Даниил?! Заслуженный полуфинал US open. Надо предоставившимся шансом использоваться и титул брать?— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) September 3, 2019
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