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Евгений Кафельников: «Большие матчи на турнирах «Большого шлема» Павлюченкова выигрывать умеет»

10:35
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Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал выход Анастасии Павлюченковой в четвертый кругAustralian Open. Она обыграла чешку Каролину Плишкову, посеянную под вторым номером.

— Пока мое с вами внимание приковано к мужской части турнира Настюха Павлюченкова, между прочим, тоже уже в 1/8 финала, — написал Кафельников в своем Twitter. - Против Кербер будет сложно, но большие матчи на турнирах «Большого шлема» Настя выигрывать умеет.

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