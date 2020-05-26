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ESPN признал Давыденко одним из лучших теннисистов, которые не выигрывали турниры «Большого шлема»

11:38
Николай Давыденко. Фото AFP
Николай Давыденко. Фото AFP
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Известный американский канал ESPN составил список лучших игроков ATP и WTA, которые не выигрывали турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В этот список попал и россиянин Николай Давыденко.

— Еще один не выделяющийся физическими данными игрок, который бил гораздо мощнее, чем выглядел, — говорится о Давыденко. — Недаром он получил прозвище «Железный человек». Давыденко был одним из самых активных игроков в туре (в 2006 году он провел 99 матчей).

Ему не хватало какого-то мощного оружия в своем арсенале для больших успехов. Ну и с расписанием ему никогда не везло: как-то он проиграл Роджеру Федереру на четырех турнирах подряд (четвертьфинал и три полуфинала). А общий счет их встреч 2-19 не в пользу россиянина.

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