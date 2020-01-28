Эшли Барти: «Я бы предпочла сидеть дома и жить своей спокойной жизнью»

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась мнением о повышенном внимании к ней во время Australian Open.

— Вообще у меня мало времени, — приводит слова Барти официальный сайт AO. — Я постоянно на стадионе, а не прогуливаюсь по Мельбурну. Когда есть свободный час или два, я провожу время с семьей.

— А никогда не бывает удивления? Может, какие-то съемки уже забыли? Их же так много.

— Не так уж и много. Конечно, у меня хорошие партнеры, хорошие спонсоры. Я горжусь сотрудничеством с каждым. Когда я себя вижу, то смеюсь, потому что во время съемок всегда чувствую себя немного глупо.

— На прошлой неделе вы сказали, что никогда не привыкнете к шумихе. Но разве не приятно все это испытать?

— Нет, я бы предпочла сидеть дома и жить своей спокойной жизнью. Без обид, но было бы здорово, если бы мне не приходилось каждый день с вами разговаривать (улыбается). Мне просто кажется, что мне нечего сказать. Всегда одно и то же.