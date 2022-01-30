Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение Даниила Медведева в финале Australian Open. Он уступил испанцу Рафаэлю Надалю (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7).

«Безумный матч мы посмотрели. Почему Медведев не дожал испанца? Это просто стечение обстоятельств. Сегодня фортуна была на стороне Надаля. К сожалению, Даниил отдал выигрышный матч. Шестой гейм в третьем сете дорого стоил Медведеву. Выиграй Даня подачу Рафы после счета 0:40 — все было бы совсем по-другому. Виноваты ли болельщики в поражении Медведева? Совсем нет. Хватит уже обращать на них внимание! Они всегда провоцировали игроков и будут продолжать это делать. Медведев проиграл сегодня сам, зрители не виноваты», — сказал Кафельников «СЭ».

Надаль выиграл Australian Open 2-й раз в карьере. Всего у него 21 победа в турнирах «Большого шлема»: 13 — Ролан Гаррос, 4 — US Open, 2 — Уимблдон.

Отметим, Медведев второй раз подряд вышел в финал Australian Open. В решающем матче 2021 года он уступил сербу Новаку Джоковичу.