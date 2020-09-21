Джумхур пропустит Roland Garros из-за коронавируса у его тренера
Боснийский теннисист Дамир Джумхур не сыграет на Roland Garros, сообщает L'Equipe. У его тренера Петара Поповича был выявлен коронавирус.
Ранее сообщалось, что из-за COVID-19 пять теннисистов были сняты с турнира. Двое из них сдали положительный тест, а остальные находились в контакте с тренером, у которого обнаружили вирус. Организаторы не разглашали имена спортсменов.
Сам Попович заявил, что он сомневается в достоверности теста и подтвердил, что именно из-за него Джумхур не сможет участвовать в турнире. По его словам, показатели теста были на грани между положительным и отрицательным и, вероятнее всего, его результат получился ошибочным. Специалист уже перенес коронавирус 2,5 месяца назад.
28-летний Дамир Джумхур занимает 114-е место в рейтинге АТР.