Джонсон снялся с Australian Open
08:14
Американский теннисист Стив Джонсон принял решение сняться с Открытого чемпионата Австралии по личным причинам, сообщает Оpencourt.ca.
В основной части «сетки» его заменит датчанин Микаэль Торпегор.
Лучшим результатом Джонсона на Australian Open был выход в третий раунд турнира в 2015 и 2016 годах.
Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами турнира являются серб Новак Джокович и американка София Кенин. По требованию австралийских властей, все спортсмены обязаны отсидеть 14-дневный карантин перед началом турнира.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю