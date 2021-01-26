Джонсон снялся с Australian Open

Американский теннисист Стив Джонсон принял решение сняться с Открытого чемпионата Австралии по личным причинам, сообщает Оpencourt.ca.

В основной части «сетки» его заменит датчанин Микаэль Торпегор.

Лучшим результатом Джонсона на Australian Open был выход в третий раунд турнира в 2015 и 2016 годах.

Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами турнира являются серб Новак Джокович и американка София Кенин. По требованию австралийских властей, все спортсмены обязаны отсидеть 14-дневный карантин перед началом турнира.