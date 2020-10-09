Джокович вышел в финал Roland Garros, где сыграет против Надаля

Серб Новак Джокович в пяти сетах обыграл Стефаноса Циципаса и вышел в финал Roland Garros — 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1. Матч длился три часа и 58 минут. В рещающей встрече Джоковичу предстоит сыграть против Рафаэля Надаля.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1