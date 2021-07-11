Джокович съел травинку с корта после победы на Уимблдоне

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал победителем Уимблдонского теннисного турнира. В финале Джокович победил седьмого сеяного итальянца Маттео Берреттини.

После победы в решающем матче серб поблагодарил корт Уимблдонского теннисного турнира. Он погладил покрытие, а потом попробовал на вкус травинку.

Джокович стал 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, ранее в этом сезоне он выиграл Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос».