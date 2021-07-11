Джокович съел травинку с корта после победы на Уимблдоне
19:51
Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал победителем Уимблдонского теннисного турнира. В финале Джокович победил седьмого сеяного итальянца Маттео Берреттини.
После победы в решающем матче серб поблагодарил корт Уимблдонского теннисного турнира. Он погладил покрытие, а потом попробовал на вкус травинку.
Джокович стал 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, ранее в этом сезоне он выиграл Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос».
Читайте также
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю