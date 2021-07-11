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Джокович стал первым теннисистом с 1969 года, который выиграл три первых турнира «Большого шлема» в сезоне

19:52
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Победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде стал серб Новак Джокович. В финале он обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3).

Серб стал первым теннисистом с 1969 года, который выиграл три первых турнира «Большого шлема» в сезоне. Ранее он победил на Ausrailian Open и Roland Garros. В последний раз это удалось австралийцу Роду Лейверу, который затем выиграл и US Open.

Джокович выиграл 20-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. По этому показателю он догнал Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Всего он 30 раз играл в финалах турниров Grand Slam. Также это его шестой титул на Уимблдоне и третий подряд.

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Евгений Петров все материалы автора

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