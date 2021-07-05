Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Звонарева и Зигемунд уступили в третьем круге парного разряда Уимблдона

14:31
Теги:

Россиянка Вера Звонарева вместе с немкой Лаурой Зигемунд не смогли преодолеть барьер третьего круга Уимблдона. Они проиграли паре из Японии Сюко Аояма — Ена Шибахара в двух сетах — 6:2, 7:5.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 5) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 11) — 6:2, 7:5

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Боярский сравнил слова Черчесова и Шевченко после поражений
Слезы Москвы: от последствий коронавирусной инфекции умер Владимир Меньшов
Названа причина смерти режиссера Владимира Меньшова
Убившие биатлониста мажоры из Сибири получили по 14,5 года колонии
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд