Звонарева и Зигемунд уступили в третьем круге парного разряда Уимблдона

Россиянка Вера Звонарева вместе с немкой Лаурой Зигемунд не смогли преодолеть барьер третьего круга Уимблдона. Они проиграли паре из Японии Сюко Аояма — Ена Шибахара в двух сетах — 6:2, 7:5.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 5) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 11) — 6:2, 7:5