Звонарева и Зигемунд уступили в третьем круге парного разряда Уимблдона
14:31
Россиянка Вера Звонарева вместе с немкой Лаурой Зигемунд не смогли преодолеть барьер третьего круга Уимблдона. Они проиграли паре из Японии Сюко Аояма — Ена Шибахара в двух сетах — 6:2, 7:5.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Третий круг
Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 5) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 11) — 6:2, 7:5
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