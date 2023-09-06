Джокович поблагодарил родителей после выхода в полуфинал US Open

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над американцем Тэйлором Фритцем в четвертьфинале US Open-2023. Серб обошел Роджера Федерера по выходам в полуфиналы турниров «Большого шлема».

«Мне очень повезло встретить очень знающих, очень увлеченных людей, которые поддерживали меня, верили в мой талант, и без них, без их поддержки — здесь мои родители — меня бы здесь не было.

Это длинный ответ на то, что приходит мне в голову, когда я слышу эти цифры: есть многое, за что я очень благодарен. Очевидно, что это огромная возможность каждый раз, когда я выхожу на корт в этом возрасте и на данном этапе моей жизни, я не знаю, сколько еще возможностей получу, поэтому стараюсь получить как можно больше удовольствия», — цитирует пресс-служба US Open Джоковича.