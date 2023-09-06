Мухова переиграла Кырстю и вышла в 1/2 финала US Open

Чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в полуфинал турнира US Open. В двух сетах она переиграла румынку Сорану Кирстю — 6:0, 6:3.

Матч продолжался 1 час 39 минут. 27-летняя чешка 6 раз подала навылет, сделал 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету 33-летней румынки 1 двойная ошибка и 1 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Муховой будет американка Коко Гауфф.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролина Мухова (Чехия, 10) — Сорана Кирстя (Румыния, 30) — 6:0, 6:3