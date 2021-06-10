Джокович победил Берреттини и сыграет с Надалем в полуфинале Roland Garros

Сербский теннисист Новак Джокович победил итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5) в 1/4 финала Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался три часа и 32 минуты. По ходу игры болельщикам пришлось покинуть трибуны из-за комендантского часа.

Джокович сделал десять эйсов при одной двойной ошибке и четырех реализованных брейкпоинтах. У его соперника 11 эйсов, три двойные и ноль успешных брейкпоинтов.

В полуфинале Джокович сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Маттео Берреттини (Италия, 9) — 6:3, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5