Зрители покинули трибуны по ходу матча Джокович — Берреттини из-за комендантского часа
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Матч 1/4 финала Roland Garros в мужском одиночном разряде между сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Маттео Берреттини был прерван, чтобы зрители покинули трибуны. Из-за комендантского часа в Париже, который начинается с полуночи, игра должна продолжиться без болельщиков.
Игроки временно покинули корт. При этом, как сообщили в эфире канала Eurosport 1, некоторые зрители пока отказываются покидать свои места.
Счет матча на данный момент — 6:3, 6:2, 6:7 (5:7), 3:2 в пользу Джоковича. В ближайшее время игра должна возобновиться.
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