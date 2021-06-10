Матч 1/4 финала Roland Garros в мужском одиночном разряде между сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Маттео Берреттини был прерван, чтобы зрители покинули трибуны. Из-за комендантского часа в Париже, который начинается с полуночи, игра должна продолжиться без болельщиков.

Игроки временно покинули корт. При этом, как сообщили в эфире канала Eurosport 1, некоторые зрители пока отказываются покидать свои места.

Счет матча на данный момент — 6:3, 6:2, 6:7 (5:7), 3:2 в пользу Джоковича. В ближайшее время игра должна возобновиться.